Aydın filede zorlu sınavda

Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 26 Mart Pazar günü deplasmanda lider Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.
Ligde oynadığı 20 maçta 9 galibiyeti bulunan 7'nci sıradaki Aydın temsilcisi, namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan müsabakayı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.
Ligde oynadığı 20 maçta 9 galibiyeti bulunan 7'nci sıradaki Aydın temsilcisi, namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan müsabakayı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı.
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