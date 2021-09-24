Ayakta kalan tek isim Assunçao

Gustavo Assunçao, Kayserispor maçında ayakta kalan tek isimdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ayakta kalan tek isim Assunçao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2021 12:48
Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção
Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção
Galatasaray
Transferin son günü Galatasaray'a gelen Gustavo Assunçao, Kayserispor maçında ayakta kalan tek isimdi.

Takım halinde 105 km koşan sarı-kırmızılılarda Assunçao 11 km mesafe kat etti. Brezilyalı orta saha Göztepe maçında da forma giyecek, Taylan'ın yerine Berkan 11'e girecek.

Assunçao, Kayseri karşısında kullandığı 1 şutta isabet sağlayamazken, %91 pas isabeti kaydetti. Bir hava topu kapan oyuncu toplamda 70 başarılı pas kullandı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 21 yaşındaki isim, 100 bin Euro'ya kiralanmıştı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.