Transferin son günü Galatasaray'a gelen Gustavo Assunçao, Kayserispor maçında ayakta kalan tek isimdi.Takım halinde 105 km koşan sarı-kırmızılılarda Assunçao 11 km mesafe kat etti. Brezilyalı orta saha Göztepe maçında da forma giyecek, Taylan'ın yerine Berkan 11'e girecek.Assunçao, Kayseri karşısında kullandığı 1 şutta isabet sağlayamazken, %91 pas isabeti kaydetti. Bir hava topu kapan oyuncu toplamda 70 başarılı pas kullandı.Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 21 yaşındaki isim, 100 bin Euro'ya kiralanmıştı.