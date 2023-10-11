Avrupa Şampiyonası'nda İzmir yok

Dünya çapında olimpiyatlar ve FIFA Dünya Kupası'ndan sonra en büyük üçüncü spor organizasyonu olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na ülkemiz ilk kez ev sahipliği yapma hakkı kazanırken, İzmir aday şehirler arasında yer almadı.



Daha önce o dönem İzmirli Mahmut Özgener başkanlığındaki Futbol Federasyonu'nun 2016 Avrupa Şampiyonası adaylığı sürecinde Karşıyaka Örnekköy'e yapılması planlanan 40 bin kişilik stadyumla aday şehirler arasında yer alan Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir, şampiyona 1 oy farkla Fransa'ya kaptırılınca hem tarihi fırsattan hem de yapılacak stattan oldu.



Futbolda Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için 2008, 2012, 2016 ve 2024 şampiyonalarına aday olan Türkiye, 5'inci adaylıkta ilk kez ev sahipliği hakkı kazanırken, ilk etapta aday şehirler arasında yer aldığı belirtilen İzmir, ardından başvuru dosyasından çıkarıldı. EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'dan 10'ar stat belirlenirken, bu sayı 2026 yılına kadar 5'er stada düşecek. UEFA, şampiyona için kriterlerinde minimum 60 bin kapasiteli 1, minimum 50 bin kapasiteli en az 1, 40 bin kapasiteli 4, 30 bin kapasiteli de 3 stat belirlenmesini isterken, 51 bin 337 koltuk kapasiteli olan Türkiye'nin iki olimpik stadından biri İzmir Atatürk Stadı'nın yenilenerek aday şehirler arasında yer alması projesi başvuru dosyasından çıktı.



Aday şehirler arasında 3'ü İstanbul'dan 74 bin 753 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı, 50 bin üzeri kapasiteli Galatasaray'ın Rams Park ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadı olmak üzere Konya, Gaziantep, Eskişehir, Antalya, Trabzon, Bursa ve Ankara'da yapımı süren Yeni 19 Mayıs Stadı yer aldı. UEFA aynı şehirden yalnız 2 stada izin verirken, ev sahibi şehirlerin sayısı 2026'da 5'e düşecek. Daha önce İzmir Ticaret Odası ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın yenilenmesi için farklı projeler hazırladığı İzmir Atatürk Stadı, UEFA'nın istediği kapasite, tren ulaşımı, havalimanı, konaklama olanakları gibi tüm koşulları karşılamasına rağmen TFF tarafından listeye alınmadı. İzmir ikinci kez Avrupa Şampiyonası'ndan olurken, stadın yenilenmesi de başka bahara kaldı.



2 YILDIR MAÇLARA KAPALI



1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilip, 2005'te Dünya Üniversite Yaz Oyunları için yenilenen, 2015'te ve bu yıl ise bakımdan geçirilen İzmir Atatürk Stadı, yaklaşık 2 yıldır profesyonel lig maçlarına ev sahipliği yapmıyor. Tribünleri depreme dayanıksız olduğu raporuyla daha önce farklı dönemlerde seyirciye kapatılması gündeme gelen emektar stat, 2016'da açılan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, 2020'de açılan Türkiye'nin en modern statlarından Göztepe Gürsel Aksel Stadı ve 2021 kapılarını açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın devreye girmesiyle kentteki takımlar tarafından da tercih edilmedi. Bu yıl yenilenen atletizm pisti ve altındaki salonları halen kullanılan 52 yıllık Atatürk Stadı, uzun dönem futbolda A Milli Takım'ın maçlarına ve finallere ev sahipliği yapmıştı. Türkiye'de başka örneği olmayan 250 bin metrekarelik İzmir Atatürk Stadı Spor Kompleksi'nde ayrıca Halkapınar Spor Salonu, Seha Aksoy Atletizm Pisti, iki sentetik çimli futbol sahası, cimnastik salonu, Atletizm Yüksek Performans Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü binası yer alıyor. Komplekse olimpik yüzme havuzu da yapılıyor.



DİĞER STATLARIN KAPASİTESİ YETERSİZ



İzmir'de Atatürk Stadı dışındaki diğer statların kapasitesi ise uluslararası şampiyonaların düzenlenebilmesi için yetersiz kalıyor. Kentteki modern statlardan Gürsel Aksel Stadı 19 bin 713, Alsancak Mustafa Denizli ve Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı 15 bin, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ise 9 bin 138 seyirci kapasitesine sahip.



