Attila Szalai'den İrfan Can Kahveci paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai, Macaristan ile Türkiye arasında oynanan maçın ardından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Attila Szalai'den İrfan Can Kahveci paylaşımı
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24 Mart 2025 18:46
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai, Macaristan ile Türkiye arasında oynanan maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci ile sarıldığı bir fotoğrafı koyan Szalai, "Kardeşler" notuyla Türk futbolcuya olan sevgisini ifade etti. 



Bonservisi Hoffenheim'de bulunan Szalai, sezon başında Belçika Pro Lig ekiplerinden Standard Liege'e kiralandı ve Belçika ekibinde 4 maçta forma giydi. 

2020-21 sezonunun devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollo Limassol'dan 3.8 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Macar oyuncu, 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Hoffenheim'a 12.3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
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