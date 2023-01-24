Fenerbahçe'de bu sezon 33. maçına çıkan Attila Szalai, ikinci asistini yaptı.Sol kanada bir bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin sol stoperi Attila Szalai, bu sezon takımının tüm resmi maçlarında süre aldı. Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olan Szalai, zaman zaman yorgunluğun etkileriyle kötü performanslar sergiledi.Dün yine ilk 11'deki yerini alan 25 yaşındaki stoper, maçın bazı bölümlerinde Ümraniye'nin hücumcuları karşısında sıkıntı yaşadı. Ancak dakikalar 73'ü gösterdiğinde Szalai kalitesini konuşturdu.Yıldız futbolcu, Michy Batshuayi'ye uzun mesafeden milimetrik bir pas atarak harika bir asist yaptı. Szalai, ligde Fatih Karagümrük maçında da asist yapmıştı.Macar oyuncu, maçtan sonra verdiği demeçte,dedi.