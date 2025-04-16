Atölyeden ringlere: Milli boksörün yükselişi!

Babasıyla birlikte demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya şampiyonu olmak istiyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Hocalı köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Oğuzhan, 4 yıl önce boksa başladı.
Köyden ilçe merkezine gidiş gelişte sorun yaşayan Oğuzhan, köyde kendi kendine antrenman yaptı.
Babasının demir atölyesinde çalışan Oğuzhan, demir döverek antrenman yapmayı sürdürdü.
Bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan ancak bir başarı elde edemeyen Oğuzhan'ın performansı antrenörlerin dikkatini çekti.
Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takım kampına dahil olan Oğuzhan'ın hayali, eylül ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılarak altın madalya kazanmak.
Oğuzhan Hükümdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 kiloda ringe çıktığını söyledi.
Babası Mehmet Hükümdar ile birlikte köylerinde bulunan atölyede demir dövdüğünü anlatan Oğuzhan, "Babam demirci. Köyde olduğum için maçlara çok fazla hazırlanamadım. Köyden salona gidiş geliş zor. Evde antrenman yaptım. Babam demirci olduğu için demir döverek gücümü kazandım. Sabahları babamın yanında çalışıyorum, öğleden sonra antrenman yapıyorum. Haftada bir iki kez salona gidiyorum." diye konuştu.
Türkiye Şampiyonası'nda güzel bir performans sergilediğini aktaran Oğuzhan, "İlk iki rakibimi birinci rauntta yendim. Daha sonraki rakibime yenildim. Dereceye girmediğim halde beni milli takıma çağırdılar." ifadelerini kullandı.
Milli takım kampına ilk kez katıldığını dile getiren Oğuzhan, şunları kaydetti:
"Milli takıma hiç gelmemiştim. Böyle olduğunu bilmiyordum. Ortam, antrenmanlar, tesisimiz çok iyi. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, dünya şampiyonu olmak. Çalışmalarımız iyi gidiyor, hakkını veriyoruz. Demir döverek kazandığım gücü ringde en güzel şekilde gösteriyorum. Kendimi bildim bileli babamın yanında çalışıyorum. İşlerimiz çok yoğun. Köyde olduğum için de hayatım antrenman gibi. Yaptığım işler nedeniyle güçlendim. Dükkanda yaptığım işlerin, dövdüğüm demirlerin karşılığını alıyorum."
Atölyeden ringlere: Milli boksörün yükselişi!
Babasının atölyesinde demir döverek güç kazanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, köyden çıktığı yolda hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.
Babasıyla birlikte demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya şampiyonu olmak istiyor.
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