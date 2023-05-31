Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan dev görev

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan'ın ev sahipliğindeki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile Fransa arasında 2 Haziran Cuma günü TSİ 20.00'de başlayacak final maçında düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki Polonya-İrlanda Cumhuriyeti, Fransa-Almanya, İrlanda Cumhuriyeti-Macaristan grup maçları sonrasındaki İngiltere-Fransa çeyrek finalindeki çok başarılı yönetiminden sonra şampiyonanın final maçına atandı." ifadeleri yer aldı.



Budapeşte Budaörsi Hidegkuti Nandor Stadı'nda oynanacak final maçında Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Milan Sutulovic (Sırbistan), dördüncü hakemliğini Milos Milanovic (Sırbistan) yapacak.



