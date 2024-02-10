Asya Kupası bir kez daha Katar'ın!

Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek Asya Kupası'nda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Asya Kupası bir kez daha Katar'ın!
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10 Şubat 2024 20:27
Son güncelleme 10 Şubat 2024 20:29
Asya Kupası Finali'nde Katar ile Ürdün karşı karşıya geldi.

Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek Asya Kupası'nda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Katar'a kupayı getiren tüm golleri Akram Afif attı. Afif, 3 golü de penaltıdan atarken 22, 73 ve 90'da sahne aldı. Ürdün'ün tek golü 67. dakikada Yazan Abdallah Alnaimat'tan geldi.

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