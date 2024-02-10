Asya Kupası Finali'nde Katar ile Ürdün karşı karşıya geldi.



Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek Asya Kupası'nda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.



Katar'a kupayı getiren tüm golleri Akram Afif attı. Afif, 3 golü de penaltıdan atarken 22, 73 ve 90'da sahne aldı. Ürdün'ün tek golü 67. dakikada Yazan Abdallah Alnaimat'tan geldi.



