Arsenal, geçiçi olarak Wembley'e taşınabilir

Arsenal, Emirates Stadyumu'nun kapasitesini 70.000'in üzerine çıkarmayı planlıyor. Dev projede inşaat süresince iç saha maçlarının Wembley'de oynanması gündemde.

calendar 07 Ekim 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Emirates Stadyumu'nu 70.000'in üzerine çıkaracak dev bir kapasite artışı planlıyor.
 
Londra'nın en büyük stadı olma unvanını yeniden kazanmak isteyen kulüp, inşaat süresince iç saha maçlarını geçici olarak Wembley'de oynayabilir.
 
HEDEF LONDRA'DAKİ EN BÜYÜK STAT OLMAK
 
Mevcut 60.700 kişilik kapasiteyi artırmak için yapılan planlarda tribün açılarının değiştirilmesi ve koltuk düzeninin yeniden yapılandırılması gibi seçenekler masada. Geliştirmelerin büyük bölümü stadın iç kısmını kapsayacak; dış cephe ise büyük oranda korunacak.
 
Bu hamleyle Arsenal, ezeli rakipleri Tottenham ve West Ham'ı geçerek Londra'daki en büyük stat konumuna yükselmeyi hedefliyor. Ayrıca 100.000'i aşan sezonluk kombine bekleme listesini kısmen eritmeyi amaçlıyor.
 
Projenin hayata geçmesi halinde kulübün, Emirates'in yapımında olduğu gibi yine farklı bir sahada maçlarını oynaması gerekebilir. En güçlü ihtimal ise Wembley Stadyumu. Projenin maliyetinin ise yüz milyonlarca sterlini bulması bekleniyor.
