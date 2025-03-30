Arsenal'de liste başı: Viktor Gyökeres

Arsenal, Sporting forması giyen 26 yaşındaki İsveçli golcü Viktor Gyökeres ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'de liste başı: Viktor Gyökeres
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30 Mart 2025 22:35
Arsenal, gelecek sezon kadrosuna önemli bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin listesindeki isimlerden biri Newcastle United forması giyen Alexander Isak. Ancak Newcastle United'ın İsveçli golcünün transferine izin vermesinin kolay olmadığı belirtildi.

Arsenal'in Leipzig forması giyen Benjamin Sesko'yu da listesinde tuttuğu ancak 21 yaşındaki futbolcuya da tek talibin Arsenal olmadığı yazıldı.

LİSTE BAŞINDAKİ İSİM

Arsenal'in bu gelişmelerin ardından Sporting forması giyen Viktor Gyökeres'i transfer listesinin üst sırasına aldığı ve İsveçli golcünün performansının yakından takip edildiği aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'in kulübü Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sporting forması altında bu sezon 42 maça çıkan Gyökeres, 42 gol attı ve 11 asist yaptı.

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