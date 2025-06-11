10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-076'
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

Arjantin, sahasında Kolombiya ile yenişemedi

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında lider Arjantin, sahasında Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 11 Haziran 2025 05:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arjantin, sahasında Kolombiya ile yenişemedi
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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. ve son haftasında lider Arjantin, sahasında Kolombiya'yı konuk etti.

Estadio Mas Monumental'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

Arjantin'in golünü 81. dakikada Thiago Almada kaydetti. Kolombiya'nın golü ise 24. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

Karşılaşmada Arjantin'den Enzo Fernandez, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuç ile birlikte Arjantin eleme grubunu 35 puanla lider konumda yer aldı. Kolombiya ise 22 puan ile 6. sırada yer aldı.

Eleme grubunda sonraki hafta Arjantin, 3 Eylül tarihinde Venezuela'yı konuk edecek. Kolombiya ise Bolivya'yı ağırlayacak.

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