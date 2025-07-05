Arda Turan'dan flaş açıklama: 'Beni şaşırttılar'

"GELECEK İÇİN CESARET VERİCİ"



Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından takımdan ayrılarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olan Arda Turan, takımı ile ilk karşılaşmasına çıktı. Hırvat ekibi HNK Gorica karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Turan, açıklamalarda bulundu.Arda Turan, her şeyden çok memnun olduğu belirterek,dedi.İlkelerine odaklandıklarını belirten Turan,sözlerini sarf etti.