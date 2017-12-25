TOLGA ZENGİN'İN PAYLAŞIMI

ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMI

OĞULCAN ENGİN'İN PAYLAŞIMI

Arda Turan, Beşiktaş'a mı geliyor? Barcelona'dan Ocak ayında ayrılacağı menajeri Ahmet Bulut tarafından net şekilde açıklanan Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları son günlerde ciddi şekilde konuşulurken, Pazar akşamı yapılan sosyal medya paylaşımları gündeme damga vurdu.Kısa bir süre önce Beşiktaş taraftarları, Arda Turan'a sosyal medya hesabı üzerinden 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı kimliğiyle bilinen Arda Turan'ın Beşiktaş gelme ihtimalinin taraftarlar tarafından da kabul edildiği konuşulmaya başlanmıştı.Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu. İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken Arda Turan kanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı. Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi.İstanbul'da olan Arda Turan'ın Beşiktaşlılarla buluşması gündeme bomba gibi düştü. Arda Turan ve Tolga Zengin, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak, transfer söylentilerinin tavan yaptığı bugünlerde akıllara soru işareti düşürdüler. Arda Turan ile Tolga Zengin'in bu paylaşımı sonrası başta sosyal medya olmak üzere, Barcelona'dan ayrılacak milli futbolcunun, siyah-beyazlı takıma gelip gelmeyeceği daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.Bu arada Arda Turan'a yakınlığıyla bilinen Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de milli futbolcuyla ilgili paylaşım yaparak, bu transferin gerçekleşmesini istediğini dile getirdi.Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı. Barcelona kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak.