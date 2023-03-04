Arda Güler imzaya hazır!

Fenerbahçe'ye karşı vefa duygusu besleyen 18 yaşındaki Arda Güler ve ailesi, başkan Ali Koç'a, "Sorun yok" mesajı verdi. Yeni kontratta '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi de olmayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler imzaya hazır!
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04 Mart 2023 12:26
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor. Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile ilgili de önemli bir hamle yaptı.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

2019'da G.Birliği altyapısından F.Bahçe altyapısına gelen ve Jesus ile fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneği ile alkış toplayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. 2025'te bitecek kontratı 2027'ye uzatılmak istenen 18 yaşındaki orta saha için bizzat devreye giren Başkan Ali Koç, ailesiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.

EN KRİTİK MADDE KALDIRILIYOR

Hem Arda'nın hem de ailesinin Fenerbahçe'ye karşı bir vefa borcu hissettiği ve yeni imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında. Ayrıca yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalır' şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanın sağlandığı kaydedildi. Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için, "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ile büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi.

KAYSERİ'DE YİNE KULÜBEDE

Gribal enfeksiyonu atlatan Arda Güler, forma giyebilecek durumda. 18 yaşındaki oyuncu, hocası Jorge Jesus'un şans vermesi halinde süre alabilecek. Portekizli teknik adamın orta sahada Arao-İrfan-Crespo üçlüsünü tercih etmesi beklenirken, Arda Güler'in maça kulübede başlaması yüksek ihtimal. 

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