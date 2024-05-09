Arda Güler için 3 kupa ihtimali!

Real Madrid'in geçtiğimiz yaz transfer döneminden FEnerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanyol devinde ilk sezonunu 3 kupa ile tamamlayabilir.
Milli futbolcu, Real Madrid'e transferi sonrası İspanya Süper Kupa ve La Liga'da kupa sevinci yaşadı.
Real Madrid, inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Carlo Ancelotti'nin ekibi, Devler Ligi'ni de kazanması durumunda Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazanacak.
Milli futbolcu, Real Madrid'e transferi sonrası İspanya Süper Kupa ve La Liga'da kupa sevinci yaşadı.
Real Madrid, inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Carlo Ancelotti'nin ekibi, Devler Ligi'ni de kazanması durumunda Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazanacak.
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