Arda Güler attı; Real Madrid, Girona'yı devirdi

LaLiga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler attı; Real Madrid, Girona'yı devirdi
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08 Aralık 2024 01:01
Son güncelleme 08 Aralık 2024 09:06
LaLiga'nın 16. haftasında Carlo Ancelotti'in ekibi Real Madrid deplasmanda Michel'in yönetimindeki Girona'yı 3-0 mağlup etti.

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 36. dakikada Jude Bellingham, 55. dakikada Arda Güler ve 62. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 89 dakika sahada kaldı ve bu sezonki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Arda Güler'in maçtaki istatistikleri şu şekilde;
-1 gol
-70 topla buluşma
-51 pas
-2 kilit pas
-5/5 uzun top
-2 müdahale
-2 uzaklaştırma
-4/9 ikili mücadele
-1/1 çalım

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ligdeki puanını 36'ya yükseltirken, Girona 22 puanda kaldı. 1 maçı eksik olan Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Girona deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak.

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