Ansu Fati: '10 numara baskısı var ama kendime güveniyorum'

Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından Barcelona'da 10 numaralı formayı sırtına geçiren Ansu Fati, bu durumu yorumladı.



Sakatlığı bulunan ve geri dönmete hazırlanan Ansu Fati, "Bana bu formayı giyme fırsatı verildiği için minnettarım, bu bir onurdur. Bu bir meydan okumadır, çünkü 10 numara Barça için çok şey ifade ediyor. Lionel Messi, Ronaldinho gibi çok büyük oyuncular bu formayla oynadı. Barça'ya 1 kez geldikten sonra her şeye hazır olmanız gerektiğine inanıyorum. Burası dünyanın en büyük kulübü. 10 numara baskı yapıyor ama Barça'da olmak zaten baskı altında olmak demektir. Hepimizin büyük sorumluluğu var" dedi.



Ansu Fati ayrıca, "Sahalara geri dönmek, ailemi, taraftarlarımız, iyileşme sürecinde bana yardımcı olan insanları stadyumda görmek için sabırsızlanıyorum, kendime güveniyorum" sözlerini kullandı



18 yaşındaki futbolcu Ansu Fati son olarak, 7 Kasım 2020'de Barcelona'nın Betis'i 5-2 yendiği maçta forma giymişti.



