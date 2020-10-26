Ankaragücü'nde 3 kişinin testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu ile bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankaragücü'nde 3 kişinin testi pozitif çıktı
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26 Ekim 2020 23:33
MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu ile bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 



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