Ankaragücü'nün hedefi tek transfer

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de yer alan sarı-lacivertlilerin transfer yasağını 1 milyon 850 bin avro borç ödeyerek kaldırmak ve takıma tek bir takviye yapmak istediklerini söyledi.



Sezonun ilk yarısını 2. sırada bitiren sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Faruk Koca, ekonomik durumdan Süper Lig hedefine, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın son durumundan çocukları Ankaragüçlü yapmak için başlattıkları çalışmalara kadar birçok konuda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Eski borçlardan dolayı bu transfer dönemine de yasakla girdiklerini aktaran Koca, şöyle konuştu:



"Şimdi en son transfer yasağına konu olan 1 milyon 850 bin avro borcumuz var. Bunun görüşmesi devam ediyor. Niyetimiz yasağı kaldırmak. Futbolcuların alacaklarının bir kısmını taksitlendirdik bu süreçte de taahhütlerimizden hiç geri adım atmadık. Mesela Almanya'da Bochum Kulübüne göreve geldiğimizde 1 milyon 300 bin avro borcumuz vardı. Önemli bir kısmına anlayış gösterip sildiler. Şu an Stanislav Sestak'tan dolayı Bochum'a hiç borcumuz kalmadı. Sarlija'nın borcu bitti, Fredrich'in borcunun bir kısmını ödedik, diğer kısmı taksitlendirildi. Geçmişten kalan Nduka sıkıntısı devam ediyor. Biz onun borcunu verdik ama sıkıntı sürüyor. Kendisine borcumuz karşılığında daire verdik. Sözleşme gereği dairenin satılıp kendisine parasının verilmesi lazım. Ancak kendisi 4 aydır bize vekalet vermiyor ve satış gerçekleşmiyor. Bunları TFF'yle yarın yapacağımız toplantıda konuşacağız. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Borcunu verdiğimiz daireyle garanti altına aldık ama futbolcu vekalet göndermedi. Bu arada kur farkı oluştu. 4 aydır vekalet göndermemişsin ama ben sorumlu tutuluyorum."



Takımın kadrosunun çok kaliteli olduğunu ancak sadece tek bir transfere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Koca, "Transferi açarsak da çok fazla oyuncu ihtiyacımız yok. Tek bir oyuncu olarak forvet alabiliriz. Eren Derdiyok tek kalmamalı. Nadir Çiftçi'yle yollarımızı ayırdık. Avantajlı yanımız her bölgeden skor katkısı alıyoruz. Defans oyuncularımızın 8-9 golü var. Kanat oyuncularımız skorer. Hocamız mevcut tabloyla da bir sinerji oluşturup takımı hedefe götürecektir. Camiamızdan şunu istiyoruz, bir bütün olalım. Sahada 90 dakikada bu bütünlük pozitif katkı sağlar. Bazen negatif tezahüratlarla karşılaşıyoruz. Biz bunu Ankaragücü camiasına mal etmek istemiyoruz. Taraftar takımını 90 dakika sahada destekler. Bazen aleyhte tezahüratlar futbolcuları olumsuz etkiliyor. Bu doğru bir şey değil. Bu Ankaragücü'ne zarar verir. Bizler gelip geçiciyiz ama Ankaragücü daima var olacaktır." ifadelerini kullandı.



"35 milyon avro borç ve ceza ödedik"



Göreve geldiklerinden beri borcu bitirmek için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Faruk Koca, "Ankaragücü'nün borcunu bitirmeye odaklanıyoruz ama kur dalgalanmasından dolayı bir türlü borcu bitiremedik. Yabancı futbolculara döviz üzerinden borçluyuz ve cezalar da döviz üzerinden olduğu için çok ağır bedeller ödüyoruz. Tam 35 milyon avro borç ve ceza ödedik. Geçen yönetimde de vardım, bugüne kadar ödediğimiz para 35 milyon avro. Normalde ilk geldiğimizde TL cinsinden borç 350 milyon liraydı. 35 milyon avro ödedik hala kulübün borcu var." şeklinde görüş belirtti.



Göreve gelerek adeta "ateşten gömlek" giydiklerini vurgulayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Eğer biz müdahaleleri yapmasaydık Ankaragücü alt liglere düşerdi. Gerçekten mali açıdan çok kötüydük. Üzüntümüz geçen sene Süper Lig'den düşmemizdi. Bunu hak etmemiştik ama hak ettiğimiz yere çıkacağız. Biz kulübü ayakta tutma mücadelesi veriyoruz. Geldiğimizden bu yana aktardığımız 35 milyon avro kaynaktan bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki 18 maç sonunda da Süper Lig hedefimize ulaşacağız. Camiamız, teknik heyete ve futbolculara destek versin." diye konuştu.



"Bizim hedefimiz Süper Lig'e tekrar çıkmak"



Faruk Koca, ilk yarıyı Süper Lig'e yükselme potasında bitirdiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Devre arası uzun olmadığı için neredeyse ara vermeden başlamış olacağız. Matematiksel olarak iyi durumdayız. Lig bugün bitmiş olsa Süper Lig'e çıkacak sıradayız. Nihayetinde daha 18 maç var. Bana göre esas lig şimdi başlıyor. Bu ligdeki birçok takım şehir takımı. Ciddi kitleleri var. Camia olan kulüplerin dezavantajları da avantajları da var. Camiaların beklentileri olur bu da futbolcuyu hem olumlu hem de olumsuz etkiler. Bir bütünlük yakalanırsa başarı gelir. Biz bunu yapmaya çalıştık. Bazı garanti gördüğümüz maçlarda beklemediğimiz puanlar kaybettik ama bu negatif sonuçları lehimize çevirecek bir atmosfer oluşturduk. Bizim hedefimiz Süper Lig'e tekrar çıkmak. İşin sonunda inşallah hedefe ulaşacağız. Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap vereceğiz. Camiamız müsterih olsun."



İkinci yarının ilk maçında Tuzlaspor'la Eryaman Stadı'na oynayacakları maça taraftarları davet eden Koca, "Taraftarlarla şehri tekrar bütünleştirerek hedefe doğru gitmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde reklam panolarında bu girişimimizi görürsünüz. Camiamızı arkamıza alarak, 'Kenetlendik, geliyoruz' sloganıyla coşkulu bir atmosfer oluşturacağız. Takımımızı 90 dakika desteklesinler. Bilet fiyatlarını minimum ücrette tutmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Ankara 19 Mayıs Stadı hakkında



Faruk Koca, uzun süredir yapımı beklenen Ankara 19 Mayıs Stadı'yla ilgili de şu bilgileri verdi:



"Geldiğimizden beri bu işin peşindeyiz. Ekonomik bir olumsuzluk gerçeği var. Bunun sıkıntısı da yaşanıyor. Geçenlerde Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm, şu anda döviz hareketliliğinden dolayı maliyet ölçümü yapılamıyor. Kaba inşaat için ihale olacak. Kaba inşaat devam ederken, diğer işleri de yaparız. İnşallah bizim dönemimizde 19 Mayıs Stadı'yla ilgili süreci başlatacağız. Ülkenin şartları da önemli ama şu büyük bir eksiklik, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yeni, modern bir stat yok."



Alfabemiz Ankaragücü'yle Başlıyor



Faruk Koca, küçük yaştaki çocukları Ankaragüçlü yapmak için sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini söyledi.



Kasım ayında çıkardıkları "Minik Güçlüler Tarihimizi Renklendiriyor" boyama kitabını hatırlatan Koca, şimdi de "Alfabemiz Ankaragücü'yle Başlıyor" projesiyle ilkokullara gireceklerini aktardı.



Bu iki projenin de tamamen ücretsiz olduğunu, dileyen taraftarların Ankaragücü Store'den hiçbir ücret istenmeden bu iki ürüne ulaşabileceğini vurgulayan Koca, "Okullara bu kitapçığı göndermeye devam ediyoruz. Bunu daha da geliştirdik ve yine bir proje ortaya çıktı. 'Alfabemiz Ankaragücü'yle Başlıyor' projesiyle ilkokullara giriyoruz. Okullara minik öğrencilere bu görseli göndermeye başlayacağız. Bunun da çok güzel etkisi olacak. Her şey çocuk yaşta başlıyor. Çocuklarımıza hazırladığımız bir forma kampanyası olacak. Kendi markamızla bu formaları basıp çocuklarımıza forma vereceğiz. Kitlemize ciddi bir sinerji kazandıracağız. Pandemi bazı çalışmalarımızı engelliyor. Normalde Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşme yapmıştık, her maça öğrencilerimizi getirecektik. Çocuklarımızı maça getirerek virüs riskiyle karşı karşıya getirmek istemedik. Bundan sonraki süreç olumlu ilerlerse tüm öğrencilerimizi misafir etmek istiyoruz. Nihayetinde taraftar tribünde kazanılıyor." diyerek sözlerini tamamladı.





