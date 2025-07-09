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Eskişehirliler, Filenin Sultanlarını dev ekranda takip etti!

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

calendar 09 Temmuz 2025 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eskişehirliler, Filenin Sultanlarını dev ekranda takip etti!
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Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları ve formalarıyla parka gelen vatandaşlar, milli takımın heyecanına ortak oldu.


AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AA muhabirine, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na başarılar dilediğini söyledi.

Dede Korkut Parkı'nı sportif faaliyetler konusunda merkez haline getirdiklerini belirten Albayrak, "Milli futbol maçlarımız olsun, devamındaki voleybol maçlarımız olsun hep buradayız. Eylül ayında başlayacak maçlarımızda da burada olacağız. Eskişehir halkımız da büyük bir teveccüh gösterdi." diye konuştu.

Eskişehir'de bu etkinliklerin devam edeceğine dikkati çeken Albayrak, Eskişehir halkına yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

 

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