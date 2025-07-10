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Muhammed Cham'a Suudi kancası!

Trabzonspor, Al-Fayha'nın Muhammed Cham için yaptığı teklifi masaya yatırdı. Transferde son sözü oyuncu söyleyecek.

calendar 10 Temmuz 2025 10:05 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 10:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Muhammed Cham'a Suudi kancası!
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Trabzonspor Yönetimi, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında yalnızca takviyelerle değil, mevcut kadroya gelen tekliflerle de yakından ilgileniyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Clermont Foot'tan transfer edilen Muhammed Cham için Al-Fayha'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı. Suudi kulübünün Cham konusunda oldukça ısrarcı olduğu aktarıldı.

6.4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Al-Fayha, 24 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu için Trabzonspor'a 6.4 milyon Euroluk bir teklif sundu. Yönetim, teklifin cazip olduğunu düşünse de transferde son söz oyuncuya ait olacak. Cham'ın, Suudi Arabistan'da futbol oynamaya sıcak bakmadığı ifade edilirken, bordo-mavililer son kararı oyuncuyla yapılacak görüşmenin ardından verecek. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de bu transferde görüşü alınacak.

SEZON PERFORMANSI 

Cham, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 31 ve Türkiye Kupası'nda 6 maçta forma giymiş; toplamda 6 gol, 12 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.


SALONDA KUVVET, SAHADA TAKTİK

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dün çift antrenman yaptı. Sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda kuvvet çalışması yapan oyuncular, akşam ise sahada taktik ağırlıklı bir idmanla günü tamamladı. Bordo-mavililer, hazırlıklarına bugün de devam edecek.

 

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