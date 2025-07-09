09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
2-0
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
3-1
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
1-0
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
1-063'
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
3-0DA

Mersin Spor, Kartal Özmızrak ile nikah tazeledi

Basketbol Süper Ligi kulüplerinden Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeni sözleşme imzaladı.

calendar 09 Temmuz 2025 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Mersin Spor, Kartal Özmızrak ile nikah tazeledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Kartal Özmızrak ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk oyun kurucumuz, geçtiğimiz sezon sergilediği oyun kurma becerisi, savunmadaki enerjisi ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlı performansıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." denildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.