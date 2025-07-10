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Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi!

Trabzonspor'da futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetin katılımıyla akşam yemeği bir araya geldi.

calendar 10 Temmuz 2025 00:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi!
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Trabzonspor, Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer, Trabzon'da bulunan bir balık restoranında buluştu. Oldukça samimi ve keyifli bir atmosferde geçen yemekte, futbolculardan Denis Draguş'un doğum günü de kutlandı. 6 Temmuz'da yeni yaşına giren Rumen futbolcu, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Yemek sonrası hatıra fotoğrafları çektirilirken, takım içinde moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlendi.


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