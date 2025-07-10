09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
2-0
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
3-1
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
1-0
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
1-0
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
4-0

Şampiyonlar Ligi'nde ilk turun ilk karşılaşmaları oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, 4 karşılaşmaya tamamlandı.

calendar 10 Temmuz 2025 00:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde ilk turun ilk karşılaşmaları oynandı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Rövanş müsabakalarının 15-16 Temmuz'da yapılacağı ilk turun ilk maçında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans (Malta): 2-0

FCSB (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Minsk (Belarus): 1-0

Shelbourne (İrlanda)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0

 
 
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