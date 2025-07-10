Şampiyonlar Ligi'nde ilk turun ilk karşılaşmaları oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 4 maçla tamamlandı.
Rövanş müsabakalarının 15-16 Temmuz'da yapılacağı ilk turun ilk maçında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans (Malta): 2-0
FCSB (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra): 3-1
Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Minsk (Belarus): 1-0
Shelbourne (İrlanda)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0
Rövanş müsabakalarının 15-16 Temmuz'da yapılacağı ilk turun ilk maçında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans (Malta): 2-0
FCSB (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra): 3-1
Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Minsk (Belarus): 1-0
Shelbourne (İrlanda)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0