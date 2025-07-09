Lyon, küme düşürülmedi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, mali yetersizlik nedeniyle küme düşürülmüştü. Ancak bu konuya itiraz eden Lyon'a sevindirici haber geldi.



KÜME DÜŞME KARARI KALKTI



Lyon, Ligue 2'deki küme düşme kararını başarıyla temyiz etti. Fransız ekibi gelecek sezon Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.



BÜTÇE KISITLAMASI OLACAK



Kulüp, maaşlar ve bonservis ücretleri konusunda kısıtlamalarla karşılaşacak.