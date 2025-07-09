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Lyon, küme düşürülmedi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un küme düşme kararı kaldırıldı. Lyon, önümüzdeki sezon birinci ligde mücadele edecek.

calendar 09 Temmuz 2025 16:48 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 16:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lyon, küme düşürülmedi!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, mali yetersizlik nedeniyle küme düşürülmüştü. Ancak bu konuya itiraz eden Lyon'a sevindirici haber geldi.

KÜME DÜŞME KARARI KALKTI

Lyon, Ligue 2'deki küme düşme kararını başarıyla temyiz etti. Fransız ekibi gelecek sezon Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

BÜTÇE KISITLAMASI OLACAK

Kulüp, maaşlar ve bonservis ücretleri konusunda kısıtlamalarla karşılaşacak.
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