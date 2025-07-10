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Fenerbahçe'nin gözü kulağı Gyökeres'te!

Fenerbahçe, Avrupa'da yaz transfer dönemi kapandıktan sonra Viktor Gyökeres'in yeni bir takıma imza atmaması durumunda devreye girecek. Sporting CP yönetimi ile Gyökeres arasındaki ipler tamamen kopmuş durumda İsveçli golcü, sezon öncesi hazırlık kampına katılmayacağını açıkladı.

calendar 10 Temmuz 2025 08:32 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 08:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin gözü kulağı Gyökeres'te!
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Fenerbahçe, yeni sezon kadro çalışmalarını Jhon Duran'ı transfer ederek devam etti. Çok önemli bir isim kadroya katıldı. Ancak yine bu bölgede Duran'dan çok daha büyük ses getirecek İsveçli süperstar bulunuyor: Viktor Gyökeres.

İsveçli gol makinesinin peşinde Avrupa'nın dev kulüpleri bulunuyor. Fenerbahçe, ihtimalleri düşük olan bu transfer için umutlarını koruyor. Zira geçtiğimiz sezon Victor Osimhen ile Napoli arasında ipler kopmuş. Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den kiralamıştı. Osimhen olayına benzer bir durum Gyökeres ile Sporting CP arasında yaşanıyor. Portekiz kulübünün başkanı Federico Varandes'in 70 milyon Euro'luk teklifi kabul edeceği sözünü tutmamasından dolayı 27 yaşındaki golcü, yeni sezon öncesi çalışmalarına katılmayacağını açıkladı.

ARSENAL KRİZİ

Arsenal ile yaşanan pazarlıklarda kriz daha da büyüdü. Londra ekibinin sportif direktörü Andrea Berta, transferi tamamlamak için Lizbon'a gitmişti. 55 milyon Euro teklif sunan Arsenal'in ilk teklifi reddedildi. İlk teklifin reddedilmesinden sonra Victor Gyökeres, Arsenal ile kişisel şartlarda anlaştığı 8.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinden 2 milyon Euro indirime giderek teklifin yükseltilmesine yardımcı oldu. Arsenal, Sporting'e önerdiği 65+10 milyon Euro'luk teklife Lizbon ekibi 70+10 karşılığını verince görüşmeler durduruldu. Andrea Berta, anlaşma sağlanmadan Londra'nın yolunu tuttu. Bu durumdan sonra Gyökeres fazlasıyla sinirlendi.

Portekiz ve İngiliz medyasının haberlerinde bir iddiaya yer verildi. Buna göre Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, İsveçli gol makinesinin transfer sürecini yakındna takip ettiği belirtildi. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine kadar Victor Gyökeres'in transferi gerçeklemezse Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibiyle kiralama formulüyle görüşmelere başlayacak.


MOURINHO İSTEDİ

Portekiz basınından Correiro da Manha'nın haberine göre; Jose Mourinho'nun, Arsenal'in transfer edememesi halinde yönetime Gyökeres'i istediğini iletti.

Gyökeres, 2023'te Coventry'dan Sporting CP'ye 24 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yıldız golcünün menajeri Hasan Çetinkaya, 60 milyon Euro'nun üstünde gelecek tekliflerin kabul edilmemesi durumunda, bu bedelin yüzde 10'u kadar tazminat kazanacağı hükmünü sözleşmeye ekledi. Sporting CP, Gyökeres için Arsenal'in teklif ettiği 65 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmesinden dolayı Çetinkaya'nın 6.5 milyon Euro talep etme hakkı doğdu. Ancak Portekiz ekibi, Hasan Çetinkaya'yı ve Victor Gyökeres'i tehdit ederek, bu tazminatın ödenmesi durumunda bonservis bedelini 100 milyon Euro'ya yükseltmekle tehdit etti.

Sporting Lizbon'da 102 maça çıkan İsveçli golcü, 97 gol atarken 17 asist katkısı üretti.

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