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Genç Millilerimiz, Macaristan'a mağlup oldu!

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu son maçında Türkiye, Macaristan'a 17-10 mağlup oldu ve grubunu sonuncu olarak tamamladı.

calendar 10 Temmuz 2025 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç Millilerimiz, Macaristan'a mağlup oldu!
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Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçında Macaristan'a 17-10 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 17-10 yenildi.

Türkiye, bu sonuçla A Grubu'nu son sırada tamamladı.

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