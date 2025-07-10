Fenerbahçe'de teknik direkteör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Miha Zajc'a Süper Lig'den üç talip çıktı.
Türkiye'de kalmaya sıcak bakan Sloven futbolcuya Başakşehir, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük teklif yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun, bu üç takımdan birini seçmesi bekleniyor.
Geçen sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Zajc, Fransız ekibinde 22 maçta süre buldu.
Türkiye'de kalmaya sıcak bakan Sloven futbolcuya Başakşehir, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük teklif yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun, bu üç takımdan birini seçmesi bekleniyor.
Geçen sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Zajc, Fransız ekibinde 22 maçta süre buldu.