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Miha Zajc'a Süper Lig'den üç talip!

Başakşehir, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Miha Zajc ile ilgileniyor.

calendar 10 Temmuz 2025 08:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Miha Zajc'a Süper Lig'den üç talip!
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Fenerbahçe'de teknik direkteör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Miha Zajc'a Süper Lig'den üç talip çıktı.

Türkiye'de kalmaya sıcak bakan Sloven futbolcuya Başakşehir, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük teklif yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun, bu üç takımdan birini seçmesi bekleniyor.

Geçen sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Zajc, Fransız ekibinde 22 maçta süre buldu.

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