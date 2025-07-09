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Kocaelispor, Massadio Haidara'yı açıkladı!

Kocaelispor, Malili oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 09 Temmuz 2025 22:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Massadio Haidara'yı açıkladı!
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara." ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fransa'nın Brest takımında forma giydi.

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