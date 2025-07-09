Juventus'tan Dusan Vlahovic kararı!

Geleceği hakkında soru işaretleri bulunan ve adı Fenerbahçe ile Galatasaray'la da anılan Dusan Vlahovic konusunda yeni bir gelişme yaşandı.Sky Italia'nın aktardığı bilgiye göre; Juventus, Sırp golcünün sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.İtalyan kulübü, Vlahovic'in sözleşmesini sonlandırmak için oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.Juventus'taki durumu belirsizliğini koruyan ve Milan ile de bağlantısı gündemde olan Vlahovic hakkında teknik direktör Allegri, yorum yapmaktan kaçınmıştı.Konuyla ilgili sorulan soruya Allegri,şeklinde cevap verdi.25 yaşındaki forvet, bu sezon Juventus ile 41 resmi karşılaşmada 15 gol atarken, 5 asist yapma başarısı gösterdi.