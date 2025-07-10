Beşiktaş'ta Cajuste rafa kaldırıldı!

Beşiktaş'ta Jens Cajuste transferi şimdilik rafa kaldırıldı.
Beşiktaş, Napoli'den Jens Cajuste'yi orta sahaya takviye etmek için kulübüyle 1 milyon Euro kiralama + 6.5 milyon Euro satın alma maddesiyle anlaşmayı tamamlamıştı. Ancak ertesi gün Orkun Kökçü fırsatı doğunca Cajuste beklemeye alındı.
3 gün boyunca İstanbul'a davet edilmeyen Cajuste de diğer teklifleri değerlendirmeye aldı.
Beşiktaş, Napoli'den Jens Cajuste'yi orta sahaya takviye etmek için kulübüyle 1 milyon Euro kiralama + 6.5 milyon Euro satın alma maddesiyle anlaşmayı tamamlamıştı. Ancak ertesi gün Orkun Kökçü fırsatı doğunca Cajuste beklemeye alındı.
3 gün boyunca İstanbul'a davet edilmeyen Cajuste de diğer teklifleri değerlendirmeye aldı.