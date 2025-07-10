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Beşiktaş'ta Cajuste rafa kaldırıldı!

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün gündeme gelmesi ve milli yıldız için girişimler nedeniyle Jens Cajuste transferini rafa kaldırdı.

calendar 10 Temmuz 2025 08:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Cajuste rafa kaldırıldı!
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Beşiktaş'ta Jens Cajuste transferi şimdilik rafa kaldırıldı.

Beşiktaş, Napoli'den Jens Cajuste'yi orta sahaya takviye etmek için kulübüyle 1 milyon Euro kiralama + 6.5 milyon Euro satın alma maddesiyle anlaşmayı tamamlamıştı. Ancak ertesi gün Orkun Kökçü fırsatı doğunca Cajuste beklemeye alındı.

3 gün boyunca İstanbul'a davet edilmeyen Cajuste de diğer teklifleri değerlendirmeye aldı.

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