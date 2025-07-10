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Galatasaray'da kale için iki yıldız aday!

Kalede garantiye gitmek isteyen Galatasaray'ın iki adayı var; Barcelona'dan Ter Stegen ve Inter'den Yann Sommer. Önceliğini Alman Stegen'e veren Galatasaray, iki transferde de Inter'le kavga ediyor.

calendar 10 Temmuz 2025 08:40 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 09:46
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da kale için iki yıldız aday!
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İskelet kadrosunu koruyan ve Victor Osimhen'de de mutlu sona yakın olan Galatasaray, şimdi Muslera'nın bıraktığı eldivenleri güçlü bir kaleciye emanet etmek istiyor.

ÖNCELİK TER STEGEN

Tecrübeli adayları gözüne kestiren Sarı-kırmızlıların önceliği Barcelona'dan Ter Stegen. İspanyol medyasından Sport; Alman file bekçisini satış listesine koyan Barça'ya Inter ve Galatasaray'ın teklif yaptığını yazdı.

Sarı-kırmızlıların, Stegen için tüm şartları zorlayacağı, olmazsa Inter forması giyen 36 yaşındaki Yan Sommer'e yöneleceği aktarıldı.


Ancak Sommer'de yine Inter Aslan'a bela oluyor. İtalyan devi, Stegen transferini olumlu sonuçlandıramazsa Sommer'in ayrılığına izin vermeyecek. Yani kaleci transferi için Cim-Bom, Inter-Barcelona hattındaki problemlerin çözülmesini bekliyor. 




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