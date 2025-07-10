Galatasaray'da kale için iki yıldız aday!

İskelet kadrosunu koruyan ve Victor Osimhen'de de mutlu sona yakın olan Galatasaray, şimdi Muslera'nın bıraktığı eldivenleri güçlü bir kaleciye emanet etmek istiyor.
ÖNCELİK TER STEGEN
Tecrübeli adayları gözüne kestiren Sarı-kırmızlıların önceliği Barcelona'dan Ter Stegen. İspanyol medyasından Sport; Alman file bekçisini satış listesine koyan Barça'ya Inter ve Galatasaray'ın teklif yaptığını yazdı.
Sarı-kırmızlıların, Stegen için tüm şartları zorlayacağı, olmazsa Inter forması giyen 36 yaşındaki Yan Sommer'e yöneleceği aktarıldı.
Ancak Sommer'de yine Inter Aslan'a bela oluyor. İtalyan devi, Stegen transferini olumlu sonuçlandıramazsa Sommer'in ayrılığına izin vermeyecek. Yani kaleci transferi için Cim-Bom, Inter-Barcelona hattındaki problemlerin çözülmesini bekliyor.
ÖNCELİK TER STEGEN
Tecrübeli adayları gözüne kestiren Sarı-kırmızlıların önceliği Barcelona'dan Ter Stegen. İspanyol medyasından Sport; Alman file bekçisini satış listesine koyan Barça'ya Inter ve Galatasaray'ın teklif yaptığını yazdı.
Sarı-kırmızlıların, Stegen için tüm şartları zorlayacağı, olmazsa Inter forması giyen 36 yaşındaki Yan Sommer'e yöneleceği aktarıldı.
Ancak Sommer'de yine Inter Aslan'a bela oluyor. İtalyan devi, Stegen transferini olumlu sonuçlandıramazsa Sommer'in ayrılığına izin vermeyecek. Yani kaleci transferi için Cim-Bom, Inter-Barcelona hattındaki problemlerin çözülmesini bekliyor.