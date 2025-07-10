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Fenerbahçe'de fesih yakın: Lincoln Henrique!

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunuyor.

calendar 10 Temmuz 2025 08:04
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de fesih yakın: Lincoln Henrique!
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Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuların takımdan ayrılması için futbolcularla görüşmelerine devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda geçen sezon Bragantino ve Hull City'ye kiraladığı Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique'nin kontratını feshetmek için görüşmelere başladığı ve iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 

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