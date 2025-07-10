Fenerbahçe, Deniz Zeitler'i gözüne kestirdi!

Kadrosuna katacağı yıldız isimlerin dışında potansiyelli gençler için de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Bundesliga 3. Lig takımlarından FC Ingolstadt 04 forması giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Zeitler'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler'in Bundesliga ekiplerinin de ilgilendiği genç oyuncu için ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı plandığı da gelen haberler arasında.
Almanya U19 takımının formasını giyen Zeitler geçen sezon çıktığı 35 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Sarı-Lacivertliler'in Bundesliga ekiplerinin de ilgilendiği genç oyuncu için ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı plandığı da gelen haberler arasında.
Almanya U19 takımının formasını giyen Zeitler geçen sezon çıktığı 35 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.