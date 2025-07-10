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Beşiktaş antrenman kampının ilk maçında

Beşiktaş, antrenman kampının ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten karşısında olacak.

calendar 10 Temmuz 2025 07:57 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 08:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş antrenman kampının ilk maçında
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yürüttüğü kampının ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın St. Pölten ile olan karşılaşması, Avusturya'nın Sank Pölten ilindeki NV Arena'da gerçekleşecek.  Müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ole Gunnar Solskjaer'in formayı vermesi halinde, yeni transferler Tammy Abraham ve David Jurasek Beşiktaş formasını ilk kez giymiş olacak.

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