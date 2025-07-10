Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yürüttüğü kampının ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın St. Pölten ile olan karşılaşması, Avusturya'nın Sank Pölten ilindeki NV Arena'da gerçekleşecek. Müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Ole Gunnar Solskjaer'in formayı vermesi halinde, yeni transferler Tammy Abraham ve David Jurasek Beşiktaş formasını ilk kez giymiş olacak.
Beşiktaş'ın St. Pölten ile olan karşılaşması, Avusturya'nın Sank Pölten ilindeki NV Arena'da gerçekleşecek. Müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Ole Gunnar Solskjaer'in formayı vermesi halinde, yeni transferler Tammy Abraham ve David Jurasek Beşiktaş formasını ilk kez giymiş olacak.