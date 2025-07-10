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Solskjaer'in Rafa planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Tammy Abraham transferi ile birlikte Rafa Silva'ya farklı bir rol vermek istiyor.

calendar 10 Temmuz 2025 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Solskjaer'in Rafa planı
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Beşiktaş'ın en önemli isimlerden birisi olan Rafa Silva'nın takımdaki önemi her geçen artıyor.

Tammy Abraham'ın transferi sonrasında teknik direktör Ole Gunnar Solsjaer, oyuncusuna daha farklı bir rol vermeye hazırlanıyor.

Portekizli futbolcuyu forvet arkası gibi oynatmak isteyen Norveçli çalıştırıcı, Tammy Abraham'ın indirdiği toplar ve yarattığı boşlukları değerlendirecek.

Geçen sezon derbilerde Immobile'nin yerine forvette forma giyen ve özellikle Galatasaray karşısında çok etkili olan Rafa artık gole çok daha yakın olacak.

Sahada tek forvet gibi dizilip oyun içerisinde Rafa ile ileriyi ikileyecek olan Ole Gunnar Solskjaer, hem Abraham'ın özelliklerinden hem de Rafa Silva'nın gol becerisinden maksimum düzeyde faydalanmak istiyor.
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