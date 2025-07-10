'ın en önemli isimlerden birisi olan

'nın takımdaki önemi her geçen artıyor.



Tammy Abraham'ın transferi sonrasında teknik direktör Ole Gunnar Solsjaer, oyuncusuna daha farklı bir rol vermeye hazırlanıyor.



Portekizli futbolcuyu forvet arkası gibi oynatmak isteyen Norveçli çalıştırıcı, Tammy Abraham'ın indirdiği toplar ve yarattığı boşlukları değerlendirecek.



Geçen sezon derbilerde I

'nin yerine forvette forma giyen ve özellikle Galatasaray karşısında çok etkili olan Rafa artık gole çok daha yakın olacak.



Sahada tek forvet gibi dizilip oyun içerisinde Rafa ile ileriyi ikileyecek olan Ole Gunnar Solskjaer, hem Abraham'ın özelliklerinden hem de Rafa Silva'nın gol becerisinden maksimum düzeyde faydalanmak istiyor.

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