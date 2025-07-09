Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu mesajı!

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, "Hakan Çalhanoğlu benim için bir kardeş gibi. Her gün Hakan ile konuşuyorum ve ona sürekli Galatasaray'a gelmesi gerektiğini söylüyorum. İnşallah Galatasaray'a gelecek" sözlerini kullandı.
Melo'nun açıklamaları, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, "Hakan Çalhanoğlu benim için bir kardeş gibi. Her gün Hakan ile konuşuyorum ve ona sürekli Galatasaray'a gelmesi gerektiğini söylüyorum. İnşallah Galatasaray'a gelecek" sözlerini kullandı.
Melo'nun açıklamaları, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.