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Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu mesajı!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, ismi sarı-kırmızılılarla anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu. Hakan ile yakın ilişkisine değinen Melo, Galatasaray çağrısını yineledi.

calendar 09 Temmuz 2025 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu mesajı!
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Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, "Hakan Çalhanoğlu benim için bir kardeş gibi. Her gün Hakan ile konuşuyorum ve ona sürekli Galatasaray'a gelmesi gerektiğini söylüyorum. İnşallah Galatasaray'a gelecek" sözlerini kullandı.

Melo'nun açıklamaları, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. 

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