Nicolo Zaniolo göz dolduruyor!

Sezon başı antrenmanlarına Galatasaray'da başlayan Nicolo Zaniolo, hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Yönetimin ilk baştaki düşüncesi oyuncunun takımdan gönderilmesi şeklindeydi. Sarı-kırmızılılar Zaniolo'yla bonservis yahut satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle yollarını ayıracaktı.
PERFORMANSI ŞAŞIRTTI
Tüm bunlara rağmen İtalyan futbolcunnun performansı teknik heyeti olumlu anlamda şaşırttı. Zaniolo'nun da Galatasaray'da kalmak istediği aktarıldı. Teknik ekiple iletişimde olmaya devam eden Zaniolo konusunda son söz yine Okan buruk'un olacak.
İKİ FARKLI KİRALIK DÖNEMİ
Geçtiğimiz sezonu iki farklı İtalyan ekibinde; Atalanta ve Fiorentina'da geçiren Nicolo Zaniolo, iki takım formasıyla çıktığı 36 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti ve her iki ekip de Zaniolo ile yola devam etme konusunda bir istekte bulunmamıştı.
Yönetimin ilk baştaki düşüncesi oyuncunun takımdan gönderilmesi şeklindeydi. Sarı-kırmızılılar Zaniolo'yla bonservis yahut satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle yollarını ayıracaktı.
PERFORMANSI ŞAŞIRTTI
Tüm bunlara rağmen İtalyan futbolcunnun performansı teknik heyeti olumlu anlamda şaşırttı. Zaniolo'nun da Galatasaray'da kalmak istediği aktarıldı. Teknik ekiple iletişimde olmaya devam eden Zaniolo konusunda son söz yine Okan buruk'un olacak.
İKİ FARKLI KİRALIK DÖNEMİ
Geçtiğimiz sezonu iki farklı İtalyan ekibinde; Atalanta ve Fiorentina'da geçiren Nicolo Zaniolo, iki takım formasıyla çıktığı 36 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti ve her iki ekip de Zaniolo ile yola devam etme konusunda bir istekte bulunmamıştı.