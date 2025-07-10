10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
19:00
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
19:30
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
20:00
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
20:30
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
21:00
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
21:15
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
22:00
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
20:00

Nicolo Zaniolo göz dolduruyor!

Kiralık geçirdiği dönemlerin ardından Galatasaray'a dönen İtalyan futbolcu, hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

calendar 10 Temmuz 2025 09:52
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Nicolo Zaniolo göz dolduruyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezon başı antrenmanlarına Galatasaray'da başlayan Nicolo Zaniolo, hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Yönetimin ilk baştaki düşüncesi oyuncunun takımdan gönderilmesi şeklindeydi. Sarı-kırmızılılar Zaniolo'yla bonservis yahut satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle yollarını ayıracaktı.

PERFORMANSI ŞAŞIRTTI

Tüm bunlara rağmen İtalyan futbolcunnun performansı teknik heyeti olumlu anlamda şaşırttı. Zaniolo'nun da Galatasaray'da kalmak istediği aktarıldı. Teknik ekiple iletişimde olmaya devam eden Zaniolo konusunda son söz yine Okan buruk'un olacak.

İKİ FARKLI KİRALIK DÖNEMİ

Geçtiğimiz sezonu iki farklı İtalyan ekibinde; Atalanta ve Fiorentina'da geçiren Nicolo Zaniolo, iki takım formasıyla çıktığı 36 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti ve her iki ekip de Zaniolo ile yola devam etme konusunda bir istekte bulunmamıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.