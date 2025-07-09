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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finalleri garantiledi!

Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve ilk 8'de yer almayı garantileyerek finallere katılım hakkı kazandı.

calendar 09 Temmuz 2025 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 23:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finalleri garantiledi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasına galibiyetle başladı.

Milliler üçüncü haftadaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak.


Filenin Sultanları'nın kalan maçlarının programı şu şekilde:

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)

HOLLANDA: Daalderop, Ten Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Van Aalen, Reesink (L) (H.Jasper, Lyklema, Van De Vosse, Kok, Jansen)

TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem (L) (Derya, Ebrar, Meliha)

SETLER: 19-25, 16-25, 21-25,

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