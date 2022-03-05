Ankaragücü, Bandırma'yı tek golle yıktı!

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor 'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü, Bandırma'yı tek golle yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2022 20:56
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, kendi sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü tek golle kazanmayı başardı. Başkent ekibine 3 puanı getiren golü 59. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.

Bu sonucun ardından Ankaragücü ligde puanını 58'e yükseltti. Bandırmaspor ise 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise kendi sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.