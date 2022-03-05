Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, kendi sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü tek golle kazanmayı başardı. Başkent ekibine 3 puanı getiren golü 59. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.



Bu sonucun ardından Ankaragücü ligde puanını 58'e yükseltti. Bandırmaspor ise 46 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise kendi sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek.





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