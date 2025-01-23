Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu'nu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı
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23 Ocak 2025 12:25
Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı.   Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Sarıyer forması giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Hasan kariyeri boyunca MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Kastamonuspor, Alanyaspor, Erzurumspor, Denizlispor, Bursaspor ve Ümraniyespor takımlarında da oynadı.

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