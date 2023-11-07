Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Duhail'i 3-2 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.



Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 27, 37 ve 65. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Al-Duhail'in gollerini ise 8 ve 80. dakikalarda Philippe Coutinho attı.



Ayrıca Al-Duhail'de 86. dakikada oyuna giren Khalid Muhammed 90+5'te ikinci yarı karttan oyundan atıldı.



Al-Nassr bu galibiyetle beraber puanını 12'ye yükseltirken, Al-Duhail ise 1 puanda kaldı.



Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Persepolis'i ağırlarken, Al-Duhail'de sahasında Istiklol'ü konuk edecek.



