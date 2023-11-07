Anderson Talisca şov yaptı Al-Nassr kazandı

Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Al-Duhail'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anderson Talisca şov yaptı Al-Nassr kazandı
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07 Kasım 2023 23:02
Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Duhail'i 3-2 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 27, 37 ve 65. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Al-Duhail'in gollerini ise 8 ve 80. dakikalarda Philippe Coutinho attı.

Ayrıca Al-Duhail'de 86. dakikada oyuna giren Khalid Muhammed 90+5'te ikinci yarı karttan oyundan atıldı.

Al-Nassr bu galibiyetle beraber puanını 12'ye yükseltirken, Al-Duhail ise 1 puanda kaldı.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Persepolis'i ağırlarken, Al-Duhail'de sahasında Istiklol'ü konuk edecek.

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