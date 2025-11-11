Ancelotti'den Endrick açıklaması: "Geleceği için karar vermeli"

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'e süre bulamayan eski öğrencisi Endrick hakkında konuştu.

calendar 11 Kasım 2025 19:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ancelotti'den Endrick açıklaması: 'Geleceği için karar vermeli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'in genç yıldızı Endrick, yeni teknik direktör Xabi Alonso döneminde adeta gözden düşmüş durumda.

Brezilyalı futbolcu, İspanyol hocanın yönetiminde bu sezon sadece Valencia karşısında alınan 4-0'lık galibiyette son 11 dakikada oyuna girerek forma şansı buldu. Genç yıldız, diğer maçlarda yedek kulübesinden oyuna dahil edilmedi.

Endrick'in geçen sezonki hocası Carlo Ancelotti, şu anda Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olmasına rağmen, göreve geldiği haziran ayından bu yana genç oyuncuyu henüz milli takıma davet etmedi.

"GELECEĞİ İÇİN EN İYİSİNE KARAR VERMELİ"

Endrick hakkında bir röportajda konuşan İtalyan teknik adam, "Evet, bu sezon başında onunla konuştum. O zaman sakattı ama şimdi iyi durumda. Ne yapacağına, geleceği için en iyisinin ne olduğuna ailesiyle birlikte karar vermeli. Kulüple de görüşecekler. Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak. 2026'da oynayabilir çünkü bu kaliteye sahip. Hatta 2030'da, 2034'te, belki 2038'de bile olabilir. Önemli olan yeniden oynamaya başlaması ve kalitesini göstermesi." dedi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.