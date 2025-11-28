Amed SF, Esenler Erokspor'u geriden gelip yendi!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed SF sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti.



Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Amed SF'nin üstünlüğüyle sona erdi.



Esenler Erokspor, 39'da Mikail Okyar ile 1-0 öne geçerken Amed SF'nin golleri 78. dakikada Andre Poko ve 86. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi.



Son olarak 27 Eylül'de sahasında Iğdır FK'ya 3-2 kaybeden Esenler Erokspor, o tarihten sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı.



Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 28 puanda kalırken Amed SF ise 29 puana ulaştı.



Esenler Erokspor, ligin 16. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Amed SF ise Ümraniyespor'a konuk olacak.



