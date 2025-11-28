28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
0-02'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-03'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Amed SF, Esenler Erokspor'u geriden gelip yendi!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed SF, sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 28 Kasım 2025 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 19:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed SF sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Amed SF'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Esenler Erokspor, 39'da Mikail Okyar ile 1-0 öne geçerken Amed SF'nin golleri 78. dakikada Andre Poko ve 86. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi.

Son olarak 27 Eylül'de sahasında Iğdır FK'ya 3-2 kaybeden Esenler Erokspor, o tarihten sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 28 puanda kalırken Amed SF ise 29 puana ulaştı.

Esenler Erokspor, ligin 16. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Amed SF ise Ümraniyespor'a konuk olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
