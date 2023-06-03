Amartey ile el sıkışıldı

Beşiktaş, transfere hızlı bir giriş yaptı. Faslı stoper Romain Saiss'ı satmaya hazırlanan Beşiktaş, alternatif konusunda hiç sıkıntı çekmeyecek.
"Ghanasoccernet"in özel haberine göre; tecrübeli stoper Amartey ve Beşiktaş, şimdi den her konuda anlaşmaya vardı. Leicester City'nin küme düşmesinin ardından sezon sonunda bitecek mukavelesini uzatmayı reddeden 1.86 boyundaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlı yöneticilerle el sıkıştı. İtalyan kulüpleri Milan ve Inter de onunla ilgileniyordu.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAK
Ghanasoccernet, "Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri olan Beşiktaş, Amartey'le şimdiden anlaşmaya vardı. Transferdeki kesin detaylar henüz açıklanmadı. Amartey, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 2016'da Leicester City ile sürpriz şekilde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan futbolcu, bir alt ligde oynamayı reddetti. Kopenhag'dan yaklaşık 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City Kulübü'ne geçiş yapmıştı. Beşiktaş'a bedelsiz gidecek" yorumunu yaptı.
24 RESMİ MÜCADELEYE ÇIKTI
Geçen sezon Premier Lig'de 20 karşılaşmada 1610 dakika şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısında bulunamadı. FA Cup ve EFL Cup'ta 2'şer mücadeleye çıkan Amartey, sezonu 24 resmi karşılaşmayla bitirdi. Yıldız savunmacı, Gana Milli Takımı'nın formasını da 48 kez giydi. Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürecek. Takımdan ayrılacak isimlerin de son halini almasının ardından daha somut adımlar atılması bekleniyor. Kartal'da her mevki için iyi futbolcular bakılıyor.
"Ghanasoccernet"in özel haberine göre; tecrübeli stoper Amartey ve Beşiktaş, şimdi den her konuda anlaşmaya vardı. Leicester City'nin küme düşmesinin ardından sezon sonunda bitecek mukavelesini uzatmayı reddeden 1.86 boyundaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlı yöneticilerle el sıkıştı. İtalyan kulüpleri Milan ve Inter de onunla ilgileniyordu.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAK
Ghanasoccernet, "Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri olan Beşiktaş, Amartey'le şimdiden anlaşmaya vardı. Transferdeki kesin detaylar henüz açıklanmadı. Amartey, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 2016'da Leicester City ile sürpriz şekilde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan futbolcu, bir alt ligde oynamayı reddetti. Kopenhag'dan yaklaşık 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City Kulübü'ne geçiş yapmıştı. Beşiktaş'a bedelsiz gidecek" yorumunu yaptı.
24 RESMİ MÜCADELEYE ÇIKTI
Geçen sezon Premier Lig'de 20 karşılaşmada 1610 dakika şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısında bulunamadı. FA Cup ve EFL Cup'ta 2'şer mücadeleye çıkan Amartey, sezonu 24 resmi karşılaşmayla bitirdi. Yıldız savunmacı, Gana Milli Takımı'nın formasını da 48 kez giydi. Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürecek. Takımdan ayrılacak isimlerin de son halini almasının ardından daha somut adımlar atılması bekleniyor. Kartal'da her mevki için iyi futbolcular bakılıyor.