2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta içinde deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 yenildikten sonra dün de Trabzon'da 1461 Trabzon'a 1-0 mağlup olan Altınordu, İzmir dışında oynadığı son 3 maçı kaybederek sınıfta kaldı. Dış sahadaki son 4 karşılaşmada Fethiyespor'a da 1-0 yenilen kırmızı-lacivertliler sadece İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yenebildi.
ZİRVENİN UZAĞINDA
Yaşadığı puan kayıplarıyla 4'üncü sıradan 5'inci basamağa gerileyen 55 puanlı Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan beklentileri karşılayamadı. İzmir ekibinde maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Olcay Şahan'ın yerine görev gelen Parlatan, 1.5 puan ortalaması tutturabildi. Şahan döneminde zirvenin 8 gerisinde yer alan Altınordu, Parlatan'la birlikte liderin 17 puan gerisinde kaldı.
ZİRVENİN UZAĞINDA
Yaşadığı puan kayıplarıyla 4'üncü sıradan 5'inci basamağa gerileyen 55 puanlı Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan beklentileri karşılayamadı. İzmir ekibinde maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Olcay Şahan'ın yerine görev gelen Parlatan, 1.5 puan ortalaması tutturabildi. Şahan döneminde zirvenin 8 gerisinde yer alan Altınordu, Parlatan'la birlikte liderin 17 puan gerisinde kaldı.