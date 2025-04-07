Altınordu için işler yolunda gitmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, oynadığı son 3 deplasman maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu için işler yolunda gitmiyor
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07 Nisan 2025 16:35
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta içinde deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 yenildikten sonra dün de Trabzon'da 1461 Trabzon'a 1-0 mağlup olan Altınordu, İzmir dışında oynadığı son 3 maçı kaybederek sınıfta kaldı. Dış sahadaki son 4 karşılaşmada Fethiyespor'a da 1-0 yenilen kırmızı-lacivertliler sadece İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yenebildi.

ZİRVENİN UZAĞINDA

Yaşadığı puan kayıplarıyla 4'üncü sıradan 5'inci basamağa gerileyen 55 puanlı Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan beklentileri karşılayamadı. İzmir ekibinde maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Olcay Şahan'ın yerine görev gelen Parlatan, 1.5 puan ortalaması tutturabildi. Şahan döneminde zirvenin 8 gerisinde yer alan Altınordu, Parlatan'la birlikte liderin 17 puan gerisinde kaldı.

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