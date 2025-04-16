Altınordu'da Namet Ateş imzayı attı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynamayı garantilemeye çalışan Altınordu'da Ersan Parlatan'la yolların ayrılmasıyla teknik direktörlük görevine getirilen Namet Ateş sözleşme imzaladı.
Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Namet Ateş, takımın yeni teknik direktörü oldu. Namet Ateş'in ekibinde Serhat Galimane yardımcı antrenör, Ercüment Kurt da kaleci antrenörü olarak görev alacak.
Altınordu FK'nın resmi sosyal medya hesaplarından da Namet Ateş ve ekibine yapılan hoş geldin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Altyapımızdan birçok gencimizin yetişmesinde büyük emeği olan Namet Ateş, A Takım Teknik Direktörlük görevine getirildi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Ateş ve ekibi, bugünden itibaren A Takım'ımızın başarılı olması için mücadele edecek. Ligimizde kalan müsabakalar ve play-off maçlarında Namet Ateş ve ekibinin başarılı olacağına inancımız tamdır."
SEYİT MEHMET ÖZKAN: NAMET ATEŞ VE EKİBİNE GÜVENİYORUZ
Geçmiş dönemde Namet Ateş ile altyapılarda birlikte çalıştıklarını ve büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Ligin son bölümünde istediğimiz sonuçları alamadıktan sonra bir kan değişikliğine gitmemiz gerekiyordu. Takımın başına gelmek için bir çok hoca benimle irtibat kurmaya çalıştı. Kendi içimizden yetişen, Altınordu Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızın yetişmesinde büyük emeği olan Namet Ateş'i takımın başına getirme kararı aldık. Ligde kalan iki maçımız var. Play-Off'lara da kaldık diyebilirim. Play-Off maçlarıda da Namet Ateş ve ekibine güveniyorum. 1'inci Lig'e yükselmek için son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi. Namet Ateş de, "Altınordu bizim kulübümüz. Takımımızın başarısı için ekibimiz ve futbolcularımızla çok çalışacağız. Bizlere güvenip bu görevi teslim eden Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Takımımıza da inanıyor ve güveniyorum. Bu saatten sonra başarılı olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Altınordu'da Namet Ateş imzayı attı
Altınordu'da teknik direktörlük görevine altyapıdan yetişen Namet Ateş getirildi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynamayı garantilemeye çalışan Altınordu'da Ersan Parlatan'la yolların ayrılmasıyla teknik direktörlük görevine getirilen Namet Ateş sözleşme imzaladı.
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