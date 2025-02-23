Altınordu'da herkes golcü

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını sürdüren Altınordu'da sezon başından bu yana 12 farklı futbolcu gol atma başarısı gösterdi.



İzmir ekibinde gurbetçi kanat forvet Hüseyin Bulut, 23 hafta sonunda 10 kez rakip fileleri sarsarak takımın en skorer ismi olurken, bu futbolcuyu 7 golle altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Sami Satılmış takip etti.



Kırmızı-lacivertli takımda kanat oyuncusu Bahattin 5, sol bek Alper ve orta saha Kaan 4, forvet Emre ve orta saha Uğur 3, santrfor Keni Var 2, stoper Ali Çırak, kanat oyuncusu Furkan Emin, orta saha Furkan Yöntem ve santrfor Yakal ise 1'er kez rakip fileleri sarstı.



Ligde 46 kez gol sevinci yaşayan Altınordu, 55 gol atan lider Sarıyer'den sonra en skorer 2'nci takım konumunda. Öte yandan ara transferde Erzurumspor'la anlaşan İlkan ilk yarıda 2 gol atmıştı.







