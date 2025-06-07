Altınordu, Akmal için karar verecek

2'nci Lig temsilcilerinden Altınordu'da geçen sezon alt yaş gruplarının dağılması üzerine kulüpte kalan birkaç oyuncudan biri olan Akmal Doğan'ın takımdaki geleceği masaya yatırılacak.



Sezonun ilk haftalarında Fenerbahçe U17 takımından transfer edilen ve Altınordu U17 takımıyla ilk yarıda 6 kez rakip fileleri sarsan 17 yaşındaki santrfor, A takım kadrosuna alınsa da 1 kez bile forma giyemedi.



Akmal, U17 takımının profesyonelliğe geçiş yemin töreninde yer almasına rağmen amatör lisansla sezonu tamamladı.



İzmir temsilcisinin genç golcüyle profesyonel sözleşme imzalayıp imzalamayacağı ilerleyen süreçte belli olacak.



Rusya doğumlu 1.91 boyundaki Akmal'ın yuvadan uçma ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında.