Altay'dan bahis soruşturması için açıklama!

Altay, futbolcularının PFDK'ya sevkinin ardından bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

calendar 11 Kasım 2025 14:56
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturmasında siyah-beyazlı takımdan 8 futbolcunun isminin geçmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı.

İzmir temsilcisinden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülmekte olan bahis soruşturması kapsamında, kulübümüzün sekiz futbolcusunun isminin geçtiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz, söz konusu süreci hukukun üstünlüğü, spor etiği ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde yakından takip etmektedir. Altay Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun itibarı ve temiz spor anlayışı doğrultusunda yürütülen her türlü çalışmaya destek vermekteyiz. Soruşturmanın, kişisel haklara zarar vermeden, objektif ve titiz bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir. Bu süreçte kulübümüz, hem ilgili futbolcularıyla hem de sürecin adil şekilde sonuçlanmasına katkı sunacak tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edecektir. Altay Spor Kulübü olarak şeffaflık, dürüstlük ve sportif ahlak ilkelerinden taviz vermeden gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğimizi saygıyla bildiririz."

